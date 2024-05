Due dei peggiori criminali russi spediti in Ucraina | uno ha ucciso un uomo e cucinato il suo cuore - l’altro ha smembrato due donne

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Uccide une cucina il suo. No, non è il sunto della scena (terrificante) di “Hannibal“, ma un fatto accaduto veramente. Siamo in, dove due deipiù brutali dellaa intera sono stati: uno haunper poi cucinare il suo, mentrehadue giovani. I due sono stati scarcerati e inviati al fronte per combattere la guerra contro l’: se sopravviveranno saranno liberi. I dueal fronte per combattere contro l’Il primo criminale haune poi ne ha ...

Putin manda a combattere in Ucraina i 2 criminali più feroci russi - Putin manda a combattere in Ucraina i 2 criminali più feroci russi - Ucraina, la Russia ha, infatti, deciso di scarcerare due dei criminali più brutali del Paese ed inviarli al fronte per combattere ...

"Ricorda che ho già ucciso il mio ex suocero": così minacciava la donna che perseguitava - "Ricorda che ho già ucciso il mio ex suocero": così minacciava la donna che perseguitava - Una proposta di sorveglianza speciale avanzata dal questore di Verona Roberto Massucci è stata accolta qualche giorno fa dal tribunale di Venezia nei confronti di un 50enne di origini napoletane, ma r ...

Due criminali russi mandati in guerra in Ucraina: uno ha ucciso un uomo e ne ha fritto il cuore, l'altro ha smembrato due ragazze - Due criminali russi mandati in guerra in Ucraina: uno ha ucciso un uomo e ne ha fritto il cuore, l'altro ha smembrato due ragazze - Due dei criminali più brutali della Russia sono stati scarcerati e inviati al fronte per combattere la guerra contro l'Ucraina. Se sopravviveranno saranno liberi. Uno ha ucciso un uomo ...