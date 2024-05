La scomparsa di Ercole De Cesare Gal Alto Casertano | il ricordo di Imperadore e Cappella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’piangede, primo e storico presidente per 20 anni del Gruppo di Azione Locale ed attuale componente del consiglio direttivo del Consorzio GAL. Medico ginecologo, desi è spento ieri, all’età di 87 anni, nella sua casa di Raviscanina, attorniato dall’amore della moglie Graziella, dei figli Emilio e Paolo e dei familiari tutti, con i funerali che saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, mdì 8, nella chiesa di Santa Croce. Per lunghi anni amministratore comunale della sua Raviscanina, da sempre in prima linea nel panorama politico matesino e rappresentante di spicco della Coldiretti, deè stato presidente del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano dal 1973 al 1993 e tra i soci fondatori del ...