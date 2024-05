Emre Can si gode la vendetta fredda: “Zitti e guardatemi in finale”. Tifosi della Juve contro Sarri - emre Can si gode la vendetta fredda: “Zitti e guardatemi in finale”. Tifosi della Juve contro sarri - E a Torino qualche tifoso della Juventus lo rimpiange, attaccando Maurizio sarri come responsabile dell'addio del duttile calciatore ai bianconeri. emre Can ha giocato solo per top club, la sua ...

IL MATTINO - Napoli, Pioli in pole, pronto un triennale da 3 milioni l'anno più bonus - IL MATTINO - Napoli, Pioli in pole, pronto un triennale da 3 milioni l'anno più bonus - Come riporta Il Mattino, Stefano Pioli, allenatore del Milan, sembrerebbe essere in pole position per la panchina del Napoli della prossima stagione: "E' partita da mesi la ricerca del nuovo allenator ...

Emre Can, la rivincita Champions col Borussia Dortmund: «Le critiche Ora stiano zitti e mi guardino in finale» - emre Can, la rivincita Champions col Borussia Dortmund: «Le critiche Ora stiano zitti e mi guardino in finale» - Il capitano del Borussia Dortmund emre Can alla terza finale di Champions in carriera. Il passato al Liverpool e alla Juventus, dove non ha brillato, il ricordo del tumore e le critiche che riceve in ...