Nuoto | Benedetta Pilato | “Domani punterò al podio | il record di Meilutyte non mi sorprende”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Bella prova dinelle semifinali dei 50 rana ai Mondiali 2022 in vasca corta di Melbourne. L’azzurra classe 2005 mostra una forma decisamente migliore rispetto ai 100 rana (dove è arrivata l’eliminazione in semifinale) e conquista la qualificazione per l’ultimo atto con il sesto tempo assoluto (29.42). Da segnalare l’incredibiledel mondo della lituana Ruta(28.37). Al termine della prova una feliceè intervenuta davanti ai microfoni di Rai Sport: “Sono contenta perché questo è un tempo che ho nuotato quando ero in forma.cercherò di non fare i soliti errori che ho fatto anche stamattina e adesso ea una medaglia. È difficile ma in un 50 può succedere di tutto”. La nativa di Taranto ha poi parlato dello strepitoso ...