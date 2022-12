Qatar 2022 | striscioni contro il presidente FIFA Infantino FOTO

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Non si placano le polemiche nei confronti dellasul tema riguardante i diritti umani. A farne le spese è stato Gianni Infantino. In seguito alle dichiarazioni dello stesso all’inizio della competizione iridata in cui si definiva come parte integrante delle comunità abbandonate a sé stesse a causa delle leggi culturali del, è stato esposto uno striscione a Briga, luogo di nascita del, che recita: “Infantino: i tuoi famigliari sono stati migranti. Migliaia di persone come loro sono state vittima di questo Mondiale. Risarcimenti subito”. InfantinoMondiali in, contestazione per Infantino (FOTO) Frasi che non lasciano spazio ad interpretazioni di alcun tipo. Si chiede un risarcimento per tutte le migliaia di migranti che hanno ...