Chigiana | Maisky torna con il Trio - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Il grande violoncellista, docente all'Accademia fino al 1996, in concerto ai Rozzi con i figli Sascha e ......con il concerto in cartellone nell'edizione n.100 di Micat In Vertice, venerdì 9 dicembre 2022, alle 21, al Teatro dei Rozzi di Siena, la 'leggenda' del violoncello Mischa, assieme ai ... Chigiana, Maisky torna con il Trio «Micat in Vertice» (‘splende sulla cima') è il motto che, da sempre, accompagna una stella posta a sormontare lo stemma familiare del conte Guido Chigi Saracini, il fondatore dell'Accademia Musicale C ...