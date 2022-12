Ultime Notizie – Covid Italia | Bassetti lancia sondaggio | 74% dice no a ritorno obbligo mascherine

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Più di 7.000 persone hanno votato su Twitter e 10.000 su Instagram. Facendo una media, il 74% ha detto no alall’di. Sono totalmente d’accordo”. Lo sottolinea Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commentando all’Adnkronos Salute i risultati delto lunedì fra i suoi follower di Twitter e Instagram. “Hanno risposto 17-18mila persone, sono davvero tanti. E tre quarti non hanno alcuna intenzione di rimettere leobbligatorie. Secondo me, questo risultato – spiega l’infettivologo – è una pesante critica alla modalità precedente di gestione delle: l’le ha mantenute obbligatorie per troppo tempo, anche ...