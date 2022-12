Gaeta | lo sportello d’ascolto antiviolenza all’interno della casa comunale

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 6 dicembre 2022)– Non un solo giorno, ma ogni giorno dell’anno. Nasce,del Comune di, lo, in collaborazione con l’Associazione “Diritto&Donna”, al fine di fornire assistenza legale e psicologica gratuita e di dare impulso concreto alla tutela delle donne e di tutti coloro che sono vittime di violenza nelle sue varie forme: stalking, violenza di genere, cyberstalking, bullismo e cyberbullismo. Losarà aperto, a partire dal 15 dicembre, tutti i giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30. “La violenza di genere è una piaga sociale e culturale – ha dichiarato il Sindaco, Cristian Leccese –, che chiama ognuno di noi non solo a fermarci a riflettere, ma soprattutto a porre in essere azioni per ...