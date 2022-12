Argentina | Messi über alles | segna | fa 1000 presenze e si carica una nazione sulle spalle | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 4 dicembre 2022) 2022-12-04 00:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: La pelota siempre al diez. Un mantra del calcio sudamericano calibrato sempre più su Lionel. Il giocatore del Psg ha dato un altro clinic della sua classe nella sfida vinta dall’sull’Australia valida per gli ottavi di finale ai Mondiali in Qatar. Leo l’ha aperta con un gol dei suoi, un piattone di sinistro preciso e imparabile. Ma tutta la sua prestazione è da sottolineare: guizzi, assist, leadership per la stella più luccicante del torneo. E non era una gara come le altre per. Si trattava infatti della sua millesima da professionista, griffata con un nuovo gol, il 789esimo, affiancato da 348 assist. Quella di questa sera è anche la sua prima rete in una fase finale dei Mondiali, un altro obiettivo sbloccato dalla Pulce. Alla sua quinta ...