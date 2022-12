Inchiesta Juventus | ecco quando potrebbe esserci la sentenza

La manovra stipendi è uno dei temi su cui si concentra l'Prisma. Oggi il Fatto Quotidiano ha diffuso un messaggio whatsapp di Giorgio Chiellini, ... Lafarà un comunicato stampa dove ...Tempesta sullacon l'da parte della Procura di Torino e l'apertura di un'indagine anche da parte di Federazione e Uefa. Cristiano Ronaldo potrebbe mettere nei guai il club bianconeroTempesta alla ...Depositate le richieste di rinvio a giudizio per 12 persone, dal presidente Andrea Agnelli, al vice Nedved fino all'ad Arrivabene: le ultime ...SERIE A - Dal processo per abuso di farmaci (2000) a Calciopoli (2006) all'ultimissimo filone dell'inchiesta Prisma, siamo al terzo indizio in un ventennio: e tre indizi fanno una prova. In attesa che ...