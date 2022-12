Fiorentina | Castrovilli | si avvicina il rientro in campo del n 10 viola

"Manca poco e potrò tornare in campo e lavorare per riprendermi il posto". Così Gaetanoa quasi otto mesi dal gravissimo infortunio al ginocchio sinistro. Il numero 10 della, campione d'Europa con la Nazionale di Mancini, ha cominciato ad allenarsi con i compagni ...Gaetano, centrocampista della, ha parlato al canale ufficiale Tik Tok del club viola del suo infortunio Gaetano, centrocampista della, ha parlato al canale ...Così Gaetano Castrovilli a quasi otto mesi dal gravissimo infortunio al ginocchio sinistro. Il numero 10 della Fiorentina ha cominciato ad allenarsi con i compagni in attesa di iniziare a disputare ..."Manca poco e potrò tornare in campo e lavorare per riprendermi il posto". Così Gaetano Castrovilli a quasi otto mesi dal gravissimo infortunio al ginocchio sinistro. (ANSA) ...