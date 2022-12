Ischia | “nessuna scuola a rischio frana” | il dato fornito al ministero dell’Istruzione dai Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Nessun vincolo idrogeologico“. Così riportavano quasi tutti idell’isola d’sul portale del. Solo due sindaci, quello di Barano d’e quello del Comune capoluogo di, hanno registrato la presenza di rischi idrogeologici per alcuni degli edifici scolastici presenti sui loro territori. Nessun vincolo è stato invece dichiarato dai due municipi di, proprio i due centri più coinvolti nel disastro dei giorni scorsi: per quattro delle loro nove scuole non è stata fornita alcuna informazione, mentre in cinque casi è stata esplicitamente affermata la non esistenza di vincoli. A riportare questi dati è il portale Tutto, che ha pubblicato una ...