Ultime Notizie – Ucraina | Lavrov | “Evitare scontri militari fra Paesi con arsenali nucleari”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Qualsiasi scontro militare fracondeve essere evitato, anche con armi convenzionali. L’escalation può diventare incontrollabile”, ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei, in un discorso pronunciato alla conferenza “dialoghi per il futuro”, a Mosca. “Noi continueremo a difendere la sicurezza e la stabilità globali”, ha aggiunto, denunciando che “siamo nel momento più difficile della storia del mondo, non lo nascondiamo ma non ne abbiamo neanche paura”. Nel frattempo il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha dichiarato che “il piano di approvvigionamento della difesa della Russia per il 2023 crescerà del 50%”. “Ciò contribuirà a garantire che le unità e le formazioni di allerta costante siano fornite al 97% di armamenti e attrezzature”, ha ...

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Mosca, Nato non vuole soluzione diplomatica. Von der Leyen, creeremo ... Si avvicinano alla chiusura i vari raggruppamenti del nuovo Mondiale, ultima giornata in programma che completerà di fatto il tabellone degli ottavi di finale. Con i primi accoppiamenti già allineati, ...Gli analisti hanno fornito le seguenti valutazioni per Intuit (NASDAQ:INTU) nell'ultimo trimestre: Rialzista Leggermente rialzista Neutrale Leggerment… | 30-11-2022 ...