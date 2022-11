Sofia Goggia | “Sbagliato in due punti cruciali | non ho fatto i salti Che liberazione aprire il cancelletto”

(Di mercoledì 30 novembre 2022)è tornata sulla neve dopo una lunga attesa. La fuoriclasse bergamasca si è cimentata nella prima prova cronometrata della discesa libera di Lake Louise, chiudendo in ventesima posizione con un distacco di 2.22 dall’austriaca Nina Ortlieb. L’azzurra è parsa abbastanza guardinga e ha studiato le linee in vista dell’attesissima gara di venerdì sulla pista canadese, primo evento veloce della Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino dopo tre slalom e un gigante. Sci alpino, Nina Ortlieb fa il vuoto nella prima prova della discesa di Lake Louise.non forza, Curtoni 9aha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Hoin duedove sono andata talmente larga da ...

Il programma sulle nevi dello Stato dell'Alberta proseguirà domani e giovedì con altre due prove della discesa, quindi da venerdì si inizierà a fare sul serio. Il calendario, infatti, propone alle ...Le ultime riflessioni sono dedicate ai cambiamenti di preparazione e all'amicizia con: "Non ci sono più le stagioni del passato, si inizia sempre più tardi e in estate è raro poter ...Sci, Coppa del Mondo: bene Goggia nella prima prova cronometrata a Lake Louise. Si è chiusa la prova cronometrata in preparazione alle due discese a Lake Louise.Con la prima prova della discesa di Lake Louise, ecco la leader della nazionale di velocità puntare dritta al trittico che fu tutto suo un anno fa. Oggi il 20° ...