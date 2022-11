Assalto a Capitol Hill | il leader degli Oath Keepers | Stewart Rhodes | è stato condannato per cospirazione sediziosa

(Di mercoledì 30 novembre 2022), il fondatore del gruppo di estrema destra, ègiudicato colpevole die di altri reati per l’del 6 gennaio 2021. Per lo stesso motivo, la giuria haanche Kelly Meggs. Dopo otto settimane di indagini, il suo èil primo verdetto letto dalla giuria nel più importante dei processi collegati dalla rivolta in Campidoglio, presieduta dal giudice Amit Mehta. L’obiettivo del gruppo fondato daera quello di «far mantenere il potere all’ex presidente Donald Trump, intimidendo il Congresso». E per far ciò intendevano bloccare l’elezione di Joe Biden «con ...

Stewart Rhodes , il fondatore del gruppo di estrema destra degli Oath Keepers , è stato giudicato colpevole di cospirazione sediziosa e di altri reati per l'Hill del 6 gennaio 2021 . Per lo stesso motivo, la giuria ha condannato anche Kelly Meggs . Dopo otto settimane di indagini, il suo è stato il primo verdetto letto dalla giuria nel ...La devastazione, lo sciamano con le corna, la morte in diretta. Il giorno dell'apocalisse per la democrazia americana. Pensavamo di aver letto e visto tutto dell'Hill, il 6 gennaio 2021 a Washington. Dai video virali sui social all'accusa di tentato golpe per Donald Trump da parte della Commissione d'inchiesta che indaga sulla rivolta.