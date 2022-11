Ilary Blasi dimentica Totti | weekend romantico con Bastian | le foto del bacio

(Di martedì 29 novembre 2022)ha una nuova relazione. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 30 novembre, ha lanciato lo scoop con tanto di. Nelle immagini si vedein aeroporto a Zurigo mentre bacia e abbraccia un uomo, con il quale ha trascorso unin un esclusivo hotel con centro benessere. “Le immagini sono inequivocabili, esembra molto felice. La relazione è recente, i due si conoscono da poco. Lui si chiama, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente, e vive a Francoforte”, scrivono sul magazine in anteprima sulle pagine social. A cinque mesi dalla turbolenta separazione da Francesco, che nel frattempo ha iniziato una nuova vita con Noemi Bocchi, anche ...

Dopo innumerevoli pettegolezzi,è davvero andata avanti: da tempo, ormai, ha preferito il silenzio, senza parlare più pubblicamente di Francesco Totti e di Noemi Bocchi. La sua vita, adesso, è pronta a colorarsi di "rosa"...dimentica Totti con Bastian. Uno scoop di Chi , il settimanale di Alfonso Signorini in edicola dal 30 novembre, mostra la conduttrice mentre bacia e abbraccia un uomo di nome Bastian nell'...Ilary Blasi ha una nuova relazione. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 30 novembre, ha lanciato lo scoop con tanto di foto. Nelle immagini si vede Ilary in aeroporto a Zu ...Ilary Blasi nuovo fidanzato Bastian: le prime foto ufficiali pubblicate da Chi e i dettagli sul nuovo compagno dopo Francesco Totti ...