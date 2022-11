Ambulanza schiacciata dal tir fuori controllo | due morti sul mezzo di soccorso | chi sono le vittime

(Di martedì 29 novembre 2022) Simone Sartini stava guidando verso la sua Senigallia, in provincia di Ancona. Ieri mattina avrebbe dovuto raggiungere l'abitazione del suo concittadino Cosimo Maddalo, 81 anni, ma il fato ha voluto che il viaggio si interrompesse lungo la rampa...

L'della Cridal container. Nel riquadro, Simone Sartini di Alberto Bignami Entrato come volontario nella Croce Rossa di Senigallia, la città dove era nato e viveva, ne era ...Il ministro della salute, Orazio Schillaci 'Desidero esprimere profondo cordoglio per la tragica morte dell'autista della Croce rossa e del paziente a bordo dell'Cri travolta e...SENIGALLIA - È vivo per miracolo Serse Caldarella, 59 anni, autista soccorritore della Croce Rossa sopravvissuto al terribile incidente di ieri. Ha riportato un trauma cranico ...Un camion si è ribaltato e ha schiacciato un'ambulanza della Croce Rossa e un'automobile che viaggiano nella corsia a fianco lungo lo svicolo di collegamento tra il casello di Ancona Nord e… Leggi ...