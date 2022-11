Grazie alla generosità dei partecipanti Christmas Gala per la Ricerca | sono stati raccolti 245 000 euro per la ricerca della Fondazione IEO-MONZINO

Leggi su iodonna

(Di lunedì 28 novembre 2022) LaIEO-è una delle grandi eccellenze mediche del nostro Paese, con i suoi due ospedali e relativi team dipermette non solo di curare migliaia di persone ma anche di far progredire lainternazionale in campo medico oncologico e cardiologico. Ma per continuare sulla strada dell’eccellenza serve anche l’aiutoaltrui. Per questo ogni anno si tiene a Milano unper la, che quest’anno ha raccolto ben 245.000 che saranno devoluti al 100% d. Caterina Balivo; Mauro Melis; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo; Giulio Pompilio; Roberta Ruiu; Simone Marchetti Il ...