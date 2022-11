Frana Ischia | disposto stato emergenza e stanziati 2 milioni

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 27 novembre 2022) (Adnkronos) – Il Cdm ha dichiarato lodiper l’isola di, in seguito allache ha colpito ieri la località di Casamicciola. “Preanche uno stanziamento di duedi euro, al quale seguiranno altri stanziamenti, non appena avremo una ricognizione dei danni e delle esigenze immediate”. Così il ministro per il Mare, Nello Musumeci, che ha la delega alla protezione civile, al termine del consiglio dei ministri. “Lodi– spiega – avrà la durata di un anno”. “E’deciso di nominare commissario la dottoressa Simonetta Calcaterra, che in questo momento sostituisce il sindaco nel comune più colpito. E’ importante sapere che l’deve essere superata, ...