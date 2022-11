E’ morto Renato Balestra | lo stilista aveva 98 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – Nessuno potrà mai dimenticare il suo blu, ancora oggi simbolo della Maison, e i vestiti creati per le dive del cinema italiano e di Hollywood.oggi a Roma all’età di 98. Triestino, nato in una famiglia di ingegneri e architetti,si avvicina al mondo della moda per caso, quanto alcuni suoi amici inviano uno dei suoi bozzetti al Centro italiano della moda. Il suo talento emergerà subito eabbandonerà gli studi di ingegneria. Dopo l’apprendistato nell’atelier di Jole Veneziani nel 1954 si trasferisce a Roma, dove lavora per Emilio Schubert, Maria Antonelli e le Sorelle Fontana. Restano nella storia i costumi disegnati per attrici come come Ava Gardner, Gina Lollobrigida e Sophia Loren. Nel 1958 presenta le sue collezioni negli ...