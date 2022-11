Parre | carambola tra 4 auto | 6 feriti

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 25 novembre 2022). Scontro tra quattroalle prime luci dell’alba di venerdì (25 novembre) in via Campignano. Il bilancio è di sei, tra cui un paio di ventenni, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, poco prima delle sette, sono intervenute tre ambulanze e un’medica, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga che hanno liberato uno dei coinvolti rimasto incastrato tra le lamiere. La strada è stata chiusa fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della bonifica dell’area compromessa.