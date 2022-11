Addio a Jean-Marie Straub | regista ribelle e anti-spettacolare

(Di domenica 20 novembre 2022) Ilfrancese, protagonista di un cinema polemicamente, intransigente e contestatore, è morto oggi a Rolle, in Svizzera, all’età di 89 anni. La notizia della morte è stata confermata all’agenzia Dpa dal responsabile della comunicazione della Cineteca svizzera di Losanna Christophe Bolli. Nel 2006aveva ricevuto il Leone speciale per l’innovazione del linguaggio cinematografico alla Mostra del Cinema di Venezia con la pellicola “Quei loro incontri”. Nel 2017 il Festival di Locarno gli ha conferito il Pardo d’onore. Assieme alla compagna Danièle Huillet, scomparsa nel 2006,ha scritto una delle pagine più importdel cinema ai margini del sistema nel ...

Straub è stato assistente di Robert Bresson , così diRenoir e Jacques Rivette , fino all'esordio con la loro " di Straub - Huillet, appunto " opera breve Machorka - Muff . Da lì in poi un ...- Marie Straub nacque a Metz, che all'epoca era ancora in Germania, e quindi gli venne insegnata la lingua tedesca. Da ragazzo incominciò a interessarsi di cinema fondando nel 1950 un cineclub a ...