Samuel Antinelli | chi è il ballerino di Amici 22 | età | di dov’è | fidanzata | Instagram e foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 novembre 2022) La scuola didi Maria De Filippi ha riaperto i battenti e ha accolto, nella sua casetta, tanti allievi pronti a mettersi in gioco. Tra prove di ballo e di canto. Tra di loro anche il, che è stato scelto e voluto dal maestro Raimondo Todaro.e la passione per la danzaè giovanissimo, ha 17 anni, vive a Roma e ha partecipato alle lezioni di eventomob ed è stato scelto dal maestro Raimondo Todaro.pratica hip hop e si metterà alla prova nel programma di Maria De Filippi. View this post onA post shared by FP (@francescooputero) “Ho perso papà quando ero piccolo. Mamma è la mia grande forza. Piango ...