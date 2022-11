Il Natale nell’arte di Varese | sei luoghi simbolo aprono le porte per dodici visite guidate

(Di sabato 12 novembre 2022) Dalla Chiesa di Santa Maria foris portas a Castelseprio, passando dal Santuario di Saronno, Cadegliano Viconago e battistero di San Giovanni, per approdare al Museo Baroffio e alla cripta del Sacro Monte. Il secondo ciclo di, beato chi ci viene”, è un viaggio alla scoperta delle natività più belle tra idi. In vista del, Archeologistics, impresa sociale impegnata nella promozione del patrimonio culturale, con il contributo di Regione Lombardia, tra novembre e dicembre gli scrigni del territorio varesino per celebrare la nascita di Cristo attraverso preziose testimonianze artistiche seiperoccasioni digratuite. Il ...

