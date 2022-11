La protesta degli studenti del San Raffaele sulla laurea in Medicina di Carlotta Rossignoli

(Di venerdì 4 novembre 2022) Unaprecoce in. A soli 23 enni, con lode e menzione d’onore. Un esempio per molti, con tanto di celebrazioni, che – però – ha provocato tantissime polemiche. Nel mirino delle critiche è finita la dottoressa-modellache qualche giorno fa ha discusso la sua tesi didavanti alla commissione dell’Università Vita-Salute Sandi Milano. E i suoi compagni di corso hanno scritto una lettera al Rettore e ai responsabili della facoltà per mettere nero su bianco tutte le loro perplessità e chiedendo loro i motivi di quelli che vengono definiti “privilegi” nei confronti della giovane. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

Bikeitalia.it

"Riaffermiamo il diritto allae alla mobilitazione dei cittadini per il rinvio del ...per esacerbare e approfondire la polarizzazione politica e la situazione di alta vulnerabilità......di Vicenza al fine di porre in essere un'estemporanea e non preavvisata manifestazione di... L'opera di mediazioneAgenti della D. I. G. O. S., intervenuti sin da subito nella Sede ... La protesta degli studiosi del clima contro il greenwashing di BMW Poggio-D'Intino: 'E' assurdo che 15 ragazzi più un professore debbano essere stipati in un’aula di 18 metri quadrati: non si tratta di chiedere sacrifici ma di mortificare il ruolo degli insegnanti e ...E' quanto comunicato dal Portale Sport del Comune di Palermo sulla propria pagina Facebook. La protesta: "Problema cronico, è vergognoso" ...