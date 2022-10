“Ogni minuto in Italia chiude una impresa” | avverte il presidente degli Autonomi e delle Partite Iva

(Di martedì 25 ottobre 2022) La sofferenza di tante imprese, per ovvi motivi, è una ferita condivisa da tutte leIvane.giorno coincide con la chiusura di tante aziende che non sanno come pagare le bollette, il foraggio dei propri allevamenti o l’acqua. Filograna sui rincari energetici: “Spesso si paragona ciò che sta avvenendo ad una speculazione paragonabile allo strozzinaggio” Dunque, osserva ilEugenio Filograna, “giorno alla nostra Associazione Nazionale diIva arrivano storie drammatiche di piccole e medie imprese attraverso i nostri centralini e tutti i canali social. Storie che è difficile raccontare. Spesso si paragona ciò che sta avvenendo ad una speculazione paragonabile allo strozzinaggio, in quanto viene richiesto cinque volte ...

TG Verona

Troppo lunga per Muriqi, che incaso aveva provato ad arrivarci. 22'st Impaurito il Torino , ... Una sola emozione, nel primodi recupero, con il gol annullato a Immobile per una spinta su ...... la cerimonia finale tutti insieme, con le testimonianze seguite da undi silenzio per ... "Promuovere, favorire, accettare i dialoghi, a tutti i livelli e intempo, è una regola di saggezza ... Zoe Cristofoli dopo la rapina: Ogni minuto penso a quei momenti VIDEO Tutto vero: fra Diletta Leotta e il calciatore Loris Karius c'è del tenero. Il portiere tedesco è stato paparazzato dal settimanale "Chi" a casa della conduttrice Dazn.La sofferenza di tante imprese, per ovvi motivi, è una ferita condivisa da tutte le partite Iva italiane. Ogni giorno coincide con la chiusura di tante aziende che non sanno come pagare le bollette, i ...