Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | “Ci servono 57 miliardi di dollari”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “L’ha bisogno di 57diper coprire il deficit di bilancio l’anno prossimo e per ricostruire infrastrutture cruciali ed energetiche” distrutte nella guerra con la Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, intervenendo in video collegamento alle riunioni di Fmi e Banca Mondiale.ha anche chiesto un limite di credito di cinqueper l’acquisto di gas e carbone. “Sarebbe opportuno creare un gruppo di lavoro permanente che fornisca assistenza finanziaria all’e che lavori in modo tempestivo a diversi livelli”, ha affermato il presidente. Il formato dovrebbe essere modellato sul cosiddetto Gruppo di contatto per la difesa dell’, attraverso il quale vengono coordinate le forniture di ...