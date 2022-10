Come stanno andando i politici su TikTok? Le statistiche (Di sabato 1 ottobre 2022) Lo sbarco della campagna elettorale italiana su TikTok, spesso da parte di leader che non conoscono il social media e senza una visione chiara dei traguardi da raggiungere, ha sollevato critiche e raccolto risate bipartisan. Gli esperti svelano benefici e pericoli di una discesa in campo spericolata. Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, tra gli altri, hanno di recente aperto un account su Tik Tok, raggiungendo Calenda , Conte, Meloni e Salvini. Se n’è parlato molto. Qui si offrono i primi dati, relativi al lasso di tempo che va dal 26 agosto al primo settembre scorsi, per capire le performance dei vari leader in riferimento ad alcuni kpi. Nel numero di follower, l’account di Berlusconi, dopo poco più di 24 ore dall’apertura, già tallonava Matteo Salvini: Degno di nota anche il dato delle visualizzazioni nei 7 giorni osservati, con l’account di Berlusconi che genera ... Leggi su influencertoday (Di sabato 1 ottobre 2022) Lo sbarco della campagna elettorale italiana su, spesso da parte di leader che non conoscono il social media e senza una visione chiara dei traguardi da raggiungere, ha sollevato critiche e raccolto risate bipartisan. Gli esperti svelano benefici e pericoli di una discesa in campo spericolata. Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, tra gli altri, hanno di recente aperto un account su Tik Tok, raggiungendo Calenda , Conte, Meloni e Salvini. Se n’è parlato molto. Qui si offrono i primi dati, relativi al lasso di tempo che va dal 26 agosto al primo settembre scorsi, per capire le performance dei vari leader in riferimento ad alcuni kpi. Nel numero di follower, l’account di Berlusconi, dopo poco più di 24 ore dall’apertura, già tallonava Matteo Salvini: Degno di nota anche il dato delle visualizzazioni nei 7 giorni osservati, con l’account di Berlusconi che genera ...

