Marco Bellavia in crisi al Grande Fratello Vip | Sonia Bruganelli interviene – VIDEO

mirancimx : I concorrenti hanno appena consegnato il podio a Marco Bellavia #gfvip - Jei___93 : A me questo attacco di cattiveria senza remore contro Marco Bellavia, con mancanza totale di empatia verso una pers… - GracemPolo : Tutti gelosi di Marco Bellavia... la bontà da fastidio!! E qualcuno ne è geloso.. #GFvip #GFVIPParty - nonstozitto : Marco Bellavia è Miriana Trevisan…stessa situazione di aggressione da parte del branco…. Io lo proteggerò ?? #GFvip - erneeesto : ma che è tutto questo fango che i derelitti stanno gettando addosso al povero marco bellavia? #gfvip -

Elena, ex compagna: Filippo il frutto del loro amore Della vita privata disi sa davvero poco. Il conduttore è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 7 da single mostrando ...Anche conche l'ha tirato in mezzo dopo le nomination ha cercato di mantenersi distaccato. Edoardo Donnamaria però di sente a disagio e confidandosi con Attilio Romita dice: "Vado a ...Nella Casa del GF Vip 7 tutti non sopportano un concorrente eppure dal suo passato viene fuori che ha saputo amare ...Elena, ex compagna Marco Bellavia e mamma del figlio Filippo: nel passato del concorrente del Grande Fratello Vip 7, anche una storia con Paola Barale.