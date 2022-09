Napoli | insegnante trovato morto nella scuola nella quale insegnava | si pensa a un’aggressione con arma bianca

(Di mercoledì 28 settembre 2022) È stato ri, probabilmente in seguito a, all’interno della. Marcello Toscano, 64 anni, era un docente di sostegno dellamedia Marino Guarano di Melito, in provincia di, e il suo corpo è statointorno alle 22.30 di martedì dai Carabinieri che avevano raccolto l’allarme dei familiari, scattato intorno alle 20, che non lo avevano visto rientrare a casa e non riuscivano a contattarlo. Dai primi rilevamenti, sembra che l’uomo sia rimasto vittima dicon, anche se chi indaga precisa che la dinamica del presunto omicidio è ancora tutta da verificare. I ...

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Melito, scoperto cadavere insegnante in cortile scuola: indagini - infoitinterno : Melito di Napoli, insegnante trovato morto nel cortile della scuola media - PupiaTv : Melito di Napoli, insegnante trovato morto a scuola: si indaga per omicidio - Gazzettino : Insegnante di sostegno ucciso a coltellate a scuola: è giallo a Melito di Napoli -

AGI - Trovato il corpo di unnel cortile di una scuola a Melito, in provincia di. Martedì, verso le 22.30, i carabinieri hanno trovato senza vita Marcello Toscano, 64 anni,di sostegno nella scuola ...Macabra scoperta in una scuola in provincia di: è stato trovato morto une consigliere comunale della zona. Stando alle prime informazioni, potrebbe essere stato vittima di un'aggressione con arma bianca. Omicidio in una scuola ...Ucciso a coltellate. È quanto hanno accertato i carabinieri intervenuti ieri sera alle 22.30 all’interno del perimetro interno della scuola ...Marcello Toscano, insegnate di sostegno, trovato senza vita in un’aiuola dell’istituto con ferite all’addome. A maggio nella stessa scuola un 14enne fu accoltellato in classe ...