Ultime Notizie – Ucraina, Turchia: "Erdogan lavora a incontro Putin-Zelensky" (Di lunedì 26 settembre 2022) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan continua a lavorare per arrivare a un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu durante una conferenza stampa al Japan National Press Club a Tokyo dicendo che "il nostro obiettivo è quello di riunire i due leader per garantire che le decisioni siano prese al livello di leader. Il mondo intero paga il prezzo della guerra". "Anche i leader che vogliono che la guerra continui devono essere persuasi. Come Turchia, non abbiamo perso la speranza, continueremo i nostri sforzi", ha aggiunto. Da parte sua, il portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan Ibrahim Kalin, ha chiarito che la Turchia non riconoscerà ...

