Elezioni, chi ha vinto nelle regioni: Fdi il più votato al Nord, M5s al top nel Mezzogiorno (Di lunedì 26 settembre 2022) Fratelli d’Italia è il partito più votato in metà delle regioni d’Italia, soprattutto al Nord. Mentre al Sud e nelle Isole è il Movimento 5 Stelle a conquistare più preferenze. È questa la fotografia dell’elettorato italiano secondo gli ultimi dati parziali dello spoglio dei voti, quasi conclusi. Entrando nello specifico, il partito di Giorgia Meloni è il primo alla Camera in dieci regioni: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Per i pentastellati il primato è in Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare, in Campania il M5s si posiziona con il 34,87%, vicino al 33,8% del centrodestra. Distante il centrosinistra con il 21,9% dei voti. In Valle d’Aosta, invece, è andato ad Autonomie ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Fratelli d’Italia è il partito piùin metà delled’Italia, soprattutto al. Mentre al Sud eIsole è il Movimento 5 Stelle a conquistare più preferenze. È questa la fotografia dell’elettorato italiano secondo gli ultimi dati parziali dello spoglio dei voti, quasi conclusi. Entrando nello specifico, il partito di Giorgia Meloni è il primo alla Camera in dieci: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Per i pentastellati il primato è in Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare, in Campania il M5s si posiziona con il 34,87%, vicino al 33,8% del centrodestra. Distante il centrosinistra con il 21,9% dei voti. In Valle d’Aosta, invece, è andato ad Autonomie ...

