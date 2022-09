Elezioni 2022 | con la vittoria di Meloni la stampa estera evoca Mussolini - Politica - quotidiano net

(Di lunedì 26 settembre 2022) New York Times: 'Leader con radici post - fasciste'. Fox News: 'Un'onda conservatrice attraversa ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Conte:”Scelte del Pd? Hanno compromesso la possibilità di una forza politica competitiva contro il centrodes… - Dani51677342 : RT @SkyTG24: #ElezioniPolitiche2022 ?? In base agli Instant Poll di Quorum/YouTrend per Sky TG24 ecco la possibile distribuzione ai seggi d… -

Il Terzo Polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda si proponeva due obiettivi allepolitiche del 25 settembre . Ovvero superare Forza Italia e sfondare la soglia del 10% . Il secondo obiettivo, con il 90% delle sezioni scrutinate, appare molto lontano: alla Camera Azione e ...Vera sorpresa di questeche soprattutto al Sud ha giocato un ruolo determinante, basti citare l'annunciata vittoria di Enrico Costa a Napoli che lascerebbe fuori dal Parlamento il ministro ...Con il 44% dei voti alla Camera e altrettanti al Senato (i dati non sono ancora definitivi) la coalizione di centro-destra si aggiudica le elezioni politiche 2022. Fratelli d’Italia è il primo partito ...L'esponente del Partito democratico stacca di dieci punti percentuali De Bertoli nel capoluogo ma non basta per vincere le elezioni, qui il Movimento 5 stelle chiude davanti al Patt ma dietro il terzo ...