'Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù', alle 23.15 su Rai 3: ospiti e anticipazioni (Di lunedì 26 settembre 2022) 'Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù', questa sera alle 23.15 su Rai 3. Le storie di due bambini, forti nell'affrontare la malattia, dei parenti capaci di stargli accanto e dei medici ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 settembre 2022) 'in', questa sera23.15 su Rai 3. Le storie di due bambini, forti nell'affrontare la malattia, dei parenti capaci di stargli accanto e dei medici ...

MontiFrancy82 : Lunedì 26 settembre alle ore 23.15 su Rai 3 va in onda la quarta puntata della nuova stagione di @DottoriinCorsia… - SMSNEWSOFFICIAL : Lunedì 26 settembre alle ore 23.15 su Rai 3 va in onda la quarta puntata della nuova stagione di @DottoriinCorsia –… - SMSNEWSOFFICIAL : Lunedì 26 settembre alle ore 23.15 su Rai 3 va in onda la quarta puntata della nuova stagione di “Dottori in corsia… -