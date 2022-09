Deve scontare condanna per omicidio, arrestato 68enne (Di giovedì 22 settembre 2022) Dovrà scontare una condanna a 29 anni di reclusione per l'omicidio di un pensionato, Antonio Ranieri, di 79 anni, che gli aveva dato in fitto un immobile e che chiedeva il pagamento della pigione. Un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) Dovràunaa 29 anni di reclusione per l'di un pensionato, Antonio Ranieri, di 79 anni, che gli aveva dato in fitto un immobile e che chiedeva il pagamento della pigione. Un ...

