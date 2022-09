“È morto tra le fiamme”. Terribile incidente sulle strade italiane: Patrick aveva solo 20 anni (Di martedì 13 settembre 2022) Si chiamava Patrick Amort e aveva solo 20 anni. Il giovane è morto tra le fiamme dopo un Terribile incidente. A perdere la vita anche Jozef Mohoric, 49enne di Laives (Bolzano). I dei erano rispettivamente con un’auto e una moto e per nessuno dei due c’è stato niente da fare. Il primo, alla guida di una Fiat Panda, è rimasto incastrato in auto ed è morto terribilmente tra le fiamme che sono divampate dopo l’impatto. Il secondo, alla guida della sua moto Aprilia Tuono, è stato sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Un frontale avvenuto domenica pomeriggio, intorno alle 14.30, sulla strada statale 612 all’altezza del bivio per Grumes, in Val di Cembra. Ancora poco chiara la dinamica esatta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 settembre 2022) Si chiamavaAmort e20. Il giovane ètra ledopo un. A perdere la vita anche Jozef Mohoric, 49enne di Laives (Bolzano). I dei erano rispettivamente con un’auto e una moto e per nessuno dei due c’è stato niente da fare. Il primo, alla guida di una Fiat Panda, è rimasto incastrato in auto ed èterribilmente tra leche sono divampate dopo l’impatto. Il secondo, alla guida della sua moto Aprilia Tuono, è stato sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Un frontale avvenuto domenica pomeriggio, intorno alle 14.30, sulla strada statale 612 all’altezza del bivio per Grumes, in Val di Cembra. Ancora poco chiara la dinamica esatta ...

