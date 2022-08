L’On. Brambilla: “L’impegno di tutti i leader del centrodestra per la tutela degli animali, sarà mia priorità” (Di lunedì 29 agosto 2022) “L’esplicito impegno di tutti i leader della coalizione di centrodestra per la tutela degli animali d’affezione è un fatto politico di grande rilevanza: dà agli elettori la garanzia che obiettivi quali l’inasprimento delle pene per chi maltratta o uccide gli animali, iniziative concrete per lotta al randagismo (alimentato da abbandoni e riproduzione incontrollata), il rafforzamento del contrasto al traffico di cuccioli, il lancio di campagne di formazione e di informazione sul rispetto degli animali saranno tra le priorità dell’azione di governo. Come animalista che ha sempre condotto queste battaglie dentro e fuori il parlamento, accolgo con soddisfazione le dichiarazioni del presidente Berlusconi, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) “L’esplicito impegno didella coalizione diper lad’affezione è un fatto politico di grande rilevanza: dà agli elettori la garanzia che obiettivi quali l’inasprimento delle pene per chi maltratta o uccide gli, iniziative concrete per lotta al randagismo (alimentato da abbandoni e riproduzione incontrollata), il rafforzamento del contrasto al traffico di cuccioli, il lancio di campagne di formazione e di informazione sul rispettosaranno tra ledell’azione di governo. Comesta che ha sempre condotto queste battaglie dentro e fuori il parlamento, accolgo con soddisfazione le dichiarazioni del presidente Berlusconi, ...

italiaserait : L’On. Brambilla: “L’impegno di tutti i leader del centrodestra per la tutela degli animali, sarà mia priorità” - Agenparl : ELEZIONI, ON. BRAMBILLA: “BENE L’IMPEGNO DI TUTTI I LEADER DEL CENTRODESTRA PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI, ... - - lecco_notizie : Elezioni. L’On. Brambilla con il Centrodestra in Sicilia: “Candidata indipendente” -