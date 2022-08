Renato Pozzetto, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni: fan in ansia (Di venerdì 19 agosto 2022) . L’attore ha rotto il silenzio per parlare della sua salute Dopo aver subito un leggero malore aveva messo in ansia tutti i suoi numerosissimi followers. Ora proprio attraverso i social ha tranquillizzato il pubblico con un aggiornamento. E’ stato una delle principali icone della comicità L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) . L’attore ha rotto il silenzio per parlare della sua salute Dopo aver subito un leggero malore aveva messo intutti i suoi numerosissimi followers. Ora proprio attraverso i social ha tranquillizzato il pubblico con un. E’ stato una delle principali icone della comicità L'articolo proviene da Inews24.it.

SkyTG24 : Renato Pozzetto rassicura i fan dopo il malore: “Tutto bene. Taaac” - fanpage : 'Tutto bene. Grazie per il pensiero. Taaaac' Dopo tanta preoccupazione per il suo ricovero Renato Pozzetto ci ha te… - matteosalvinimi : Forza grande Renato! Un abbraccio affettuoso da tutti noi. #renatopozzetto - ParliamoDiNews : Renato Pozzetto tranquillizza i fan: “Tutto bene, taaaac” - Gossip Italia News #gossipitalianews #gossipvip… - occhio_notizie : Come sta Renato Pozzetto, il messaggio sui social: 'Taac' #renatopozzetto #messaggio #social -