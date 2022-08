“Ho subìto la violenza più feroce della mia vita”, parla il medico vittima di insulti razzisti a Lignano Sabbiadoro (Di venerdì 19 agosto 2022) insulti, epiteti razzisti e tutto il classico vocabolario di chi è razzista nell’anima, nei gesti e nelle parole. Quel che è accaduto a Andi Nganso è lo specchio di una parte della popolazione italiana che vive ancora in retaggi culturali che si basano sulla discriminazione basata anche sul colore della pelle. Lui, un giovane medico camerunense che vive in Italia da oltre 14 anni, si è sentito piovere addosso una serie di improperi da un paziente che si era recato in ospedale mentre lui era di turno. Per capire bene cosa è accaduto nella notte tra il 16 e il 17 agosto all’interno del punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro, riproponiamo la video-denuncia, con tanto di audio. Andi Nganso, il medico insultato in ospedale per il colore ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022), epitetie tutto il classico vocabolario di chi è razzista nell’anima, nei gesti e nelle parole. Quel che è accaduto a Andi Nganso è lo specchio di una partepopolazione italiana che vive ancora in retaggi culturali che si basano sulla discriminazione basata anche sul colorepelle. Lui, un giovanecamerunense che vive in Italia da oltre 14 anni, si è sentito piovere addosso una serie di improperi da un paziente che si era recato in ospedale mentre lui era di turno. Per capire bene cosa è accaduto nella notte tra il 16 e il 17 agosto all’interno del punto di primo intervento di, riproponiamo la video-denuncia, con tanto di audio. Andi Nganso, ilinsultato in ospedale per il colore ...

