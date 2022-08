Sky – Raspadori al Napoli | tutto fatto Altro colpo da urlo

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Giacomoè un nuovo attaccante del, secondo Sky l’accordo con il Sassuolo è stato trovato, si va a chiudere. Ilcompleta undi calciomercato da, in una giornata con i fiocchi. La società azzurra ha infatti chiuso l’accordo don Tanguy Ndombele del Tottenham, domani il giocatore francese svolge le visite mediche. Ma ilha continuato a trattare in giornata ed ha chiuso anche l’affare. Secondo Sky ilarriva a 35 milioni di euro così divisi: 25 milioni di euro di parte fissa, 5 di prestito oneroso e 5 di bonus. Il giocatore da tempo ha deciso di vestire la maglia del, ma fino ad ora il Sassuolo aveva sempre resistito all’assalto del club azzurro. Ma De ...

