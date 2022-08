Chelsea | Pulisic vuole lasciare i Blues | Milan e Juventus alla finestra

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Il, dopo aver prelevato Raheem Sterling dal Manchester City, ha bisogno di sfoltire la rosa e tra i prinicipali indiziati ail club c’è Christian. Stando a quanto riportato dal ‘Daily Mail’, sulle tracce dello statunitense ci sarebbero anche, che però dovranno fare i conti con la concorrenza di club quali Manchester United ed Atletico Madrid. Isarebbero disposti ad ascoltare anche delle richieste in prestito, con il giocatore pronto a salutare l’Inghilterra e prepararsi al meglio in vista dei Mondiali di Qatar 2022. SportFace.

I Magpies non avrebbero alcun problema ad acquistarlo dale a garantirgli un certo tipo di ingaggio. Ma secondo il Daily, che ha saputo dell'interesse italiano di Milan e Juventus , ...Commenta per primo Il Manchester United starebbe pensando a Christian. Lo scrive The Athletic , secondo cui la squadra di ten Hag potrebbe prendere l'americano delin prestito.Il Chelsea, dopo aver prelevato Raheem Sterling dal Manchester City, ha bisogno di sfoltire la rosa e tra i prinicipali indiziati a lasciare il club c'è Christian Pulisic. Stando a quanto riportato ...