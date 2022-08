(Di martedì 16 agosto 2022)si preparanovità di AMDndo ilCPU AMD, scopriamolo in questo articolo dedicato, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, ha dichiarato oggi, di essere pronta per i nuovi processori AMDSeries ed i relativi chipset che saranno presenti sulle future schede madri. Dotati dell’inedita architettura CPU Zen 4, i chip assicurano un notevole incremento delle prestazioni rispetto alla precedente generazione di processori eè già pronta con i propri componenti per supportare adeguatamente questo aggiornamento all’ultima generazione. Chiunque voglia assemblare un ...

Corsair: annuncia il supporto alle CPU AMD Ryzen 7000

