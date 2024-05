E’ propaganda - mancano sedi e attrezzature

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) "Ambulatori territoriali per alleggerire i pronto soccorso al via a metà maggio, l’ennesimo annuncio-di Toti e della sua giunta: manca ancora tutto". Lo sostiene Davide Natale, segretario e consigliere regionale del Partito democratico, dopo aver letto l’accordo tra Regione e Medici di medicina generale. "Dove sono le strutture per accogliere gli ambulatori? Dov’è l’accordo con gli specialisti che dovranno collaborare con i medici di base in teleconsulto? E il personale infermieristico? L’unica cosa positiva – scrive Natale – è aver finalmente, dopo anni di richieste, adeguato i compensi di alcune prestazioni svolte dai medici di base, oltre a riconoscere loro una tariffa oraria maggiore. Peccato però che nel documento firmato non è specificato dove si attingerà per coprire questa spesa". Il segretario Natale insiste sul fatto che "delle strutture non c’è ...