Fondazione Enea Mattei | via ai bandi

(Di domenica 5 maggio 2024) Gli studenti della Bassa Valle potranno partecipare aidi concorso indetti dallae avere agevolazioni economiche inerenti il loro percorso di studio. Come ogni anno, in data 5 maggio (anniversario della morte dell’ingegner05/05/55), verranno pubblicati i nuovidi concorso che daranno a molti studenti del mandamento morbegnese un ventaglio di opportunità importanti per i loro studi. Nello specifico verranno elargiti 14 assegni di studio del valore di 2.000 euro cadauno per effettuare una vacanza studio all’estero, 26 assegni annuali di 500 l’uno per gli studenti che devono iscriversi o sono iscritti alle scuole Superiori, 1 posto in Convitto del valore di 3.000 euro, 5 borse di studio universitarie del valore di 3.000 euro l’una, 1 posto ...