Jannik Sinner - reazione a catena | forfait a Roma? Ecco chi potrebbe seguirlo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Un vecchio film di Sydney Pollack aveva come titolo allusivo: Non si uccidono così anche i cavalli? Natrava di sfiancati partecipanti a un'ossessionante ma ben retribuita maratona di ballo. Metaforicamente, possiamo traslare il concetto: non si uccidono (sportivamente) anche i tennisti? Stiamo parlando di, Carlos, Daniil e Nole, campioni spremuti come limoni in un calendario che non concede loro respiro e li porta a viaggiare come palline impazzite da un lato all'altro del mondo per giocare, poi giocare, infine giocare. Loro insistono mentre muscoli, nervi, cartilagini e ossa sono sollecitati in modo quasi innaturale visto che la potenza e la velocità dei servizi e dei colpi a fondo campo superano i 200 chilometri all'ora. Si battono per il prestigio che una grande vittoria dà, certo, ma anche per i mostruosi montepremi che i tornei top mettono in palio. ...