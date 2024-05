Sentenza Bolkestein - parla l’esperto | Difficile che possa competere chi vanta una gestione familiare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) "Non c’è nulla di nuovo sotto il sole. L’unica via per temperare gli effetti socio-economici dellapotrebbe essere quella della rimappatura degli accessi al mare. Difficilmente percorribile la via di un ricorso in Cassazione". La Nazione ha interpellato il professore di diritto dell’Unione europea di Unipi, Simone Marinai dopo ladel Consiglio di Stato depositata il 30 aprile che conferma la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno, ribadendo l’obbligo di disapplicare la proroga al 31 dicembre del 2024. Cosa cambierà per i balneari? "Nel brevissimo periodo nulla. Ladi aprile dice che le concessioni sono scadute e devono essere completate le gare entro dicembre 2024. Questanon è un fulmine a ciel sereno. C’era da aspettarsela anche ...