Se siamo fermi a Ribolla | C’è ancora tanto da fare

(Di domenica 5 maggio 2024) ROCCASTRADA (Grosseto) "Maledetta miniera". La fine della ballata del dolore cantata dai piccoli alunni delle scuole diracchiude in due parole quello che si portò dietro il boato del grisù, l’infido gas che si formò a 250 metri di profondità nel pozzo Camorra, il 4 maggio del 1954, lasciandosi dietro disperazione e morte. Quarantatré i minatori che ci lasciarono la pelle. Il dopo è storia: un processo farsa che si concluse con l’assoluzione di tutti gli imputati. Ma quella "tragica fatalità" ha insegnato. Ieri mattina la frazione mineraria si è stretta in un ricordo struggente, perché dopo 70 anni, il nero della lignite èimpresso nei muri del villaggio costruito dalla Montecatini, ma anche nel cuore di chi quella tragedia la visse in prima persona. Erano bambini, adesso sono anziani. Ma il dolore per i padri ...