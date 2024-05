Protezione civile ed esercitazioni In campo seicento volontari

(Di domenica 5 maggio 2024) Esondazioni, allagamenti, frane, ma anche incendi devastanti, dispersi, black out ed evacuazioni. Per fortunata si è trattato solo di una maxi esercitazione, ma la prossima volta potrebbe succedere per davvero, perché il territorio della provincia di Lecco, stretto tra laghi e monti, attraversato da fiumi e torrenti, caratterizzato da estesi boschi, è estremamente fragile. Proprio per questo da ieri oltredi 41 gruppi e organizzazioni disi stanno addestrando per affrontare qualsiasi emergenza in 16 diversi scenari. "L’obiettivo è quello di esser pronti, sperando ovviamente che non succeda mai nulla dei disastri per i quali idel nostro "esercito di pace" si preparano costantemente", spiega il consigliere provinciale delegato alla ...

