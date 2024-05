Tanta solidarietà per aiutare chi è in difficoltà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Facciamo un bilancio dell’attivi tà annuale della Croce rossa con Danilo Esposito, presidente del comitato dell’Area sud milanese. Come è cominciato il 2024? "Proseguono positivamente tutti i progetti tra cui quello che riguarda l’immobile confiscato alla mafia dove abbiamo terminato i lavori che sono stati finanziati in parte grazie a noi e in parte dalla Regione Lombardia e che ci permetterà di avere un magazzino per dare risposte all’emergenza sul territorio del Sud Milano". Come prosegue l’attività di aiuto verso le persone deboli? "Sono state implementate le attività riguardanti l’aiuto delle persone vulnerabili, abbiamo potenziato la distribuzione di alimenti perché è aumentata ovunque la povertà alimentare. Rimangono invariati invece i servizi di assistenza sanitaria". Prosegue anche il Pane solidale? "Tutti i giovedì raccogliamo i prodotti invenduti nelle panetterie di ...