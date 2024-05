Ciclone Renzi spinge Saccardi | È l’unica figura competente Al ballottaggio vincenti o decisivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) "Alle comunali la lista ‘Al centro con’ ha due possibilità. La prima è andare ale in quel caso vinciamo: è scritto. La seconda è che se non andremo alsaremonoi". Matteoirrompe alla sua maniera nel dibattito politico in vista delle amministrative di giugno. Ovvero con l’accetta. Arriva sfrontato (as usal) e pure un filo abbronzato, nel giardino chic delle Serre Torrigiani – dal quale lancerà strali al veleno ai big della politica nazionale (da Schelin a Calenda ne ha per tutti) – abbraccia la sua fedelissima Stefania, in corsa per la poltrona di sindaco con Italia Viva, e, in favor di telecamere spara bordate a destra (più leggere) e a manca (più tostine): "Tra Schmidt e Funaro, chiunque conosca un minimo di ...